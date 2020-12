Folla nel weekend: “Perché Bonaccini ‘sgrida’ Riccione e non Bologna?”

Ieri il Governatore Bonaccini ha scoperto che Riccione non è l’unica città italiana in cui la gente scende in piazza. Nella “sua” Bologna, ad esempio, hanno destato grande scalpore le immagini scattate nel weekend nei pressi della “T” pedonale della città dove tantissima gente si è accalcata per santificare il rito dello shopping natalizio.

E ovviamente da Riccione hanno chiesto un intervento energico – che non è arrivato – come quello che obbligò, qualche giorno fa, la sindaca di centro-destra della città romagnola a difendersi dalle accuse di “interpretazione troppo allegra” dei dpcm.