Il Governo ci ripensa: niente pranzi nei ristoranti a Natale? Ormai li chiamano provvedimenti a “fisarmonica” perché si dilatano e si restringono in base all’oscillazione della curva pandemica. Che, a dire il vero, non ha subito rimbalzi allarmanti in questi ultimi giorni.

Ciò che, invece, preoccupa sono le fotografie degli assembramenti che provengono dalle vie dello shopping delle principali metropoli italiane. Una situazione che ci riporta all’ultima estate ma che viene considerata incompatibile con la delicatezza del momento.

Per questa ragione il governo sta valutando l’introduzione di nuove misure restrittive in occasione delle festività. Nella serata di ieri si infatti tenuta una riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, il titolare dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.