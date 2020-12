Qualità della vita: per Il Sole 24 Ore “Emilia Romagna in pole”. E’ Bologna la città italiana in cui si vive meglio. Così ha decretato la 31esima indagine del Sole 24 Ore sul benessere nei territori. L’indagine – che analizza 90 indicatori – in questo anno del tutto particolare, voleva fotografare in primis come la pandemia da coronavirus avesse impattato sui territori.

Per misurare l’emergenza sanitaria in corso, ad esempio, è stato inserito tra i parametri l’indice dei casi Covid rilevati ogni mille abitanti, l’unico indice che è stato pesato maggiormente per testimoniare come la diffusione dei contagi abbia esercitato una pressione differente sui sistemi sanitari, sulle vite e sulla quotidianità delle persone.

Le aree tematiche di analisi, per il resto, sono rimaste invariate: Ricchezza e consumi; Demografia e salute; Affari e lavoro; Ambiente e servizi; Giustizia e sicurezza; Cultura e tempo libero. La classifica generale premia Bologna, al primo posto, che traina un po’ tutte le province dell’Emilia Romagna, di cui ben cinque su nove si collocano tra le prime venti: oltre a Bologna, Parma (8ª), Forlì Cesena (14ª), Modena (15ª) e Reggio Emilia (17ª).