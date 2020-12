Posata la prima pietra: partono i lavori alla colonia Prealpi

Il percorso.

Nel novembre del 2019 la Giunta Comunale aveva approvato la proposta di accordo integrativo per la realizzazione del Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana (PIPERS) “ex colonia Prealpi” del Comune di Cesenatico. In questo modo si procedeva a modificare l’accordo tra Comune e Regione Emilia-Romagna risalente al 28 giugno 2012 attraverso il quale sarebbe dovuto iniziare il percorso di realizzazione di n.32 alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’area occupata dalla ex colonia Prealpi, un intervento da 3.650.000 € completamente a carico della società Fincarducci che vedeva l’opera pubblica da realizzarsi all’interno di un più ampio accordo di programma denominato “Ex Nuit”. L’intervento previsto sull’ex colonia Prealpi è formalmente iniziato in data 30.1.2013 con la demolizione dell’edificio esistente e la sistemazione dell’area, a seguito della quale è stata erogata la prima rata del contributo, pari a € 806.872,17 nella disponibilità del Comune. La conclusione dei lavori sarebbe dovuta intervenire entro il termine del 30.1.2016, ma, dopo la demolizione del fabbricato, i lavori si sono interrotti definitivamente e, in data 30.11.2017, il Tribunale di Forlì ha emesso sentenza di fallimento per la società Fincarducci.

Per non perdere l’importante contributo regionale di oltre € 2.600.000, il Comune di Cesenatico ha deciso di intervenire sostituendosi alla società Fincarducci e rivedendo il progetto che metterà in gioco anche l’area della ex scuola primaria di via Alberti a confine con l’area ex Prealpi. Il progetto definitivo e la variante urbanistica ad esso collegata, sono state approvate dal Consiglio Comunale in data 8 agosto 2019.

“Oggi è un giorno molto importante per Cesenatico per vediamo l’inizio di un intervento atteso da tempo che rigenererà una porzione importante di Villamarina coniugando un tema fondamentale come quello dell’edilizia sociale ai servizi necessari per una frazione turistica come Villamarina. In questi anni abbiamo lavorato duramente per non perdere il finanziamento regionale: voglio ringraziare tutti i tecnici del Comune, della Regione e di Acer che hanno lavorato duramente su questo progetto strategico per la città. Un doveroso ringraziamento va alla curatela fallimentare dell’accordo di programma dell’Ex Nuit in cui l’area era inizialmente compresa e a Libera Forlì-Cesena che ci è stata accanto, spronandoci per riuscire a restituire alla collettività un bene confiscato alla Banda della Magliana”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Siamo davanti a un progetto davvero importante per Cesenatico, il frutto di un percorso molto lungo che ha visto lavorare assiduamente tutte le parti in causa. Il progetto è ambizioso e coniuga i bisogni di diverse anime della città, il tutto pensato nell’ottica della sostenibilità ambientale , dell’avanguardia tecnologica, del riuso urbano e della desigillazione dei suoli”, conclude l’assessore Valentina Montalti.