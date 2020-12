San Marino: “No al vaccino? Ok, ma poi ti paghi le cure”

La notizia è destinata a far discutere perché inserisce un elemento di concretezza nella fumosa diatriba tra sostenitori ed osteggiatori dei vaccini.

A San Marino i cittadini che sceglieranno di non fare il vaccino per il Covid-19, quando questo sarà disponibile – gratuito ma non obbligatorio – dovranno pagarsi le cure di tasca propria qualora dovessero ammalarsi per il Coronavirus.