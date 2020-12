Folla nel weekend, a Rimini pranzi gratis durante la settimana

Aspettando le imminenti novità dell’Esecutivo sul Natale, il Mamì Bistrot di Rivabella non si ferma e, per disincentivare gli assembramenti registrati a Rimini nell’ultimo fine settimana, lancia una singolare promozione: tutti i clienti che pranzeranno nella baguetteria di via Toscanelli nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, con una spesa minima di 20 euro, riceveranno in omaggio un voucher per consumare gratuitamente un piatto a scelta del menù: “L’omaggio – spiega la titolare Severine Isabey – sarà utilizzabile a febbraio, il mese consacrato all’amore”.