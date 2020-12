Investito 1 milione e mezzo per la scuola di Cesenatico

Investire nella scuola, in sinergia con tutte le forze in campo, per curare e far crescere il presente e il futuro di bambini e giovani di Cesenatico. La cifra arriva per l’esattezza a € 1.528.683,16 sommando i trasferimenti previsti per l’anno scolastico in corso alle misure che sono state prese durante l’estate per aiutare le famiglie con bambini residenti a Cesenatico. Un impegno in prima linea del Comune che oltre a intervenire in prima persona ha coordinato anche i fondi giunti dalla Provincia, dalla Regione e dal MIUR.

Le cifre. La voce più importante sono i € 658.227,57 che il Comune ha destinato all’assistenza scolastica all’handicap comprendenti i contributi per l’assistenza al trasporto degli alunni diversamente abili. Sono state invece di € 159.426,01 le agevolazioni a carico del Comune per trasporto scolastico, mensa e nido comunale di cui hanno beneficiato 227 alunni.

Le convenzioni con gli enti per i gestori dei servizi educativi arrivano a € 134.595,00 interamente a carico del Comune. L’amministrazione ha trasferito fondi anche riguardo al fondo a sostegno del funzionamento degli uffici e delle spese necessarie alla qualificazione del sistema scolastico delle direzioni didattiche e scuole medie, riguardo agli ausili per la didattica dei cui hanno beneficiato 32 alunni.

Durante l’estate l’amministrazione comunale si era impegnata a favore delle famiglie con bambini di Cesenatico destinando € 183.104,00 per riuscire ad aprire il Centro Estivo comunale rispettando tutte le norme anti contagio senza aumentare le rette per le famiglie. Contestualmente erano stati impiegati € 41.651,59 per il rimborso delle rette del nido comunale, dei trasporti e del servizio di pre e post scuola non usufruito durante i mesi di lockdown della scorsa primavera.

Per quanto riguarda i fondi regionali sono arrivati € 78.309,28 per la misura “Al Nido con la Regione” che ha contribuito ad abbattere le rette per 58 famiglie a Cesenatico, oltre ai Voucher Centri Estivi di cui hanno usufruito in 25 e il Fondo Regionale 0-3.

Dal MIUR sono arrivati € 85.464,77 per la gestione dei servizi 0-6 e € 28.008,69 per quanto riguarda gli arredi utili alla ripresa delle attività didattiche in sicurezza per le scuole di Cesenatico.