Ormai completato a Villamarima il Fausto Coppi Building

Per la sua imponenza lo hanno ribattezzato il Fausto Coppi Building. E, in effetti, la nuova sede del gruppo ciclistico di Cesenatico, ormai in dirittura d’arrivo, non passa inosservata.

Costruita con i rigogliosi proventi della Nove Colli, la sede di via della Costituzione – nella frazione di Villamarina – è ormai ultimata.

Completati gli esterni (che riprendono il blu d’ordinanza), già installati gli impianti e gli infissi, adesso mancano solo gli arredi interni. Dunque, i primi giorni del 2021, la nuova casa della Fausto Coppi sarà finalmente realtà.