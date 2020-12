Scovato il bazar dello spaccio. Clienti fino a Cesena

Nel primo pomeriggio di sabato 12 dicembre 2020, i carabinieri di Cesenatico hanno fermato una 56enne della provincia di Ferrara. La donna risiede a Gatteo e si è vista piombare addosso le divise perché ritenuta responsabile di spaccio e detezione ai fini di spaccio di droga. Nello specifico gli inquirenti, hanno scovato a casa della donna un bazar dello stupefacente. Aveva 92,10 grammi di “cocaina” e 14,80 grammi di “marijuana”, già suddivisi in dosi e pronte per essere cedute. Non mancava anche il materiale per il confezionamento della merce e per pesarla. Una parte di cocaina era ancora da tagliare quindi la quantità che sarebbe stata immessa nel mercato sarebbe molto più alta, come il profitto.