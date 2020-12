Bonaccini: “A gennaio pronti per partire coi vaccini”

“Vogliamo fare tutto quanto serva per uscire da questa pandemia. E farlo presto e bene”, ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini, in vista dell’avvio della campagna vaccinale: “E’ positivo – ha detto – che il Governo voglia accelerare l’avvio della campagna nazionale di somministrazione del vaccino anti-Covid, partendo ai primi di gennaio, come ha comunicato ieri alla Regioni. L’Emilia-Romagna è pronta: inizieremo con il personale sanitario, socio-assistenziale e i degenti delle residenze per anziani: in tutto, oltre 180mila persone”.