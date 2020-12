Family hotel, Scialfa e Falzaresi: “Così si esce dalla crisi”

Oltre 200 albergatori di tutt’Italia mercoledì 16 dicembre hanno assistito a “La Crisi del Family Hotel”, un webinar dedicato alla situazione attuale del mercato turistico, in questo momento di grande difficoltà.

I titolari di Stigma Hospitality – Emilio Zorini ed Andrea Messinese – società specializzata nella consulenza marketing per Family Hotel – hanno riunito negli studi televisivi di Icaro Tv: Gianluca Scialfa, CEO di Color Holiday – Family Hotels e Villaggi ed Andrea Falzaresi, CEO di Club Family Hotel.

Gianluca ed Andrea rappresentano i due gruppi privati di Family Hotels più premiati in Italia (Club Family Hotel – Riccione è attualmente il 1° Family Hotel in Italia, 2° in Europa e 4° nel mondo): questo l’autorevole parere di TripAdvisor sulla situazione attuale dei Family Hotel e su come il 2020 abbia già evidenziato più che mai la differenza tra strutture di successo e strutture in difficoltà.

“Non siamo qui per formare nessuno – spiegano Emilio Zorini ed Andrea Messinese, titolari di Stigma Hospitality – esistono già tanti professionisti che cercano di insegnare agli albergatori come fare il loro mestiere.

L弛biettivo del webinar tenuto il 16 dicembre è stato INFORMARE tutti gli albergatori che lo hanno visto su quanto oggi sia importante prendere in mano il marketing del proprio Family Hotel e lavorare ogni giorno per acquisire più clienti ed offrire servizi sempre migliori”.Per maggiori informazioni sull’evento e dettagli:

info@stigmahospitality.com