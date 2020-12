La Romagna esulta: Moreno il Biondo a Sanremo!

CONTRO FEDEZ – Ha spiazzato tutti, la scelta ‘targata’ Romagna di Amadeus. E, il prossimo marzo, sarà davvero bellissimo vedere l’inossidabile Moreno Il Biondo (classe 1958) sfidare sul palco di Sanremo anche il re delle classifiche italiane Fedez (in coppia con Francesca Michielin; sono proprio loro due i veri favoriti per la vittoria finale), il sovrano dei tormentoni estivi Irama oppure superbig più classici del calibro di Max Gazzè ed Ermal Meta. Da Gatteo Mare con furore: potete giurarci, Moreno il Biondo e i suoi Extraliscio – con il loro punk da balera – sono pronti per stupire l’Italia che canta (anche) sotto la doccia. Prontissimi. Scommettiamo che, questa volta, se non ci mette lo zampino qualche noto politico di centro-sinistra, andrà tutto bene?

Flavio Bertozzi