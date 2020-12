Movida estiva, Cesenatico assume 4 agenti in più. Quattro agenti in più per la prossima estate. Questa la decisione più significativa emersa durante il vertice sulla sicurezza che si è svolto in video-conferenza alla presenza del sindaco Matteo Gozzoli e del vice Mauro Gasperini, di Umberto Ugone, referente della pattuglie antiabusivismo e antidegrado e dei rappresentanti locali delle associazioni di categoria.

Dopo le polemiche della scorsa estate per la mancata apertura del posto di polizia, Gozzoli ha anticipato per l’estate 2021 l’assunzione di 4 nuovi agenti di polizia locale che saranno attivi prevalentemente durante le ore serali.