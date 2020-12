Una storia di Natale in viaggio da Cesenatico alla Casa Gialla

I personaggi del villaggio, gli elfi aiutanti di Babbo Natale o meglio ancora dei Babbi Natali posizionati su ogni piano, ma anche animali, molti a quattro zampe, alcuni con le ali, prendono vita come sul palcoscenico di un teatro, raccontando con generosità la propria storia e i rispettivi desideri, per il tramite della loro regista che invita i bambini ad ascoltare il succedersi degli avvenimenti, tutti, indistintamente, legati al Natale.

“L’idea nasce – racconta Chiara – perché noi siamo degli adulti bambini. Il villaggio è nato circa dieci anni fa ed è cresciuto con noi, forse è cresciuto più di noi! Nelle nostre case si è sempre adattato agli spazi, e nostra figlia, così come gli animali di casa, hanno imparato a rispettarlo. Strada facendo ci siamo sempre divisi i compiti, io ho curato la storia e i personaggi, mio marito la parte tecnica e nostra figlia si è inserita con consigli e idee che abbiamo sempre tenuto in conto, poiché la visione dei bambini non è mai da sottovalutare, anzi. Lavorare al villaggio è terapeutico e personalmente mi dà benessere, ecco perché quest’anno ho desiderato condividere questo stato che più che mai in questo periodo è salutare per noi e chi ci sta vicino, ma soprattutto per chi è più fragile e ha bisogno di momenti di svago ma intensi nelle emozioni”.

Far sorridere e sognare un bambino, anche solo per poco, è l’impegno profuso in questo lavoro che contiene messaggi importanti di solidarietà e riflessione adatti anche ad un pubblico adulto che ancora è capace di sognare.

La storia sta anche prendendo forma in un testo corredato da immagini, che sarà dato alle stampe a completamento del progetto.

LA MISSION DI AGEOP.

Restituire futuro ai piccoli oncologici è lo scopo di Ageop Ricerca che da 38 anni assiste e accoglie i bambini e gli adolescenti affetti da cancro e leucemia. Impegnarsi in questo significa affermare il diritto alle migliori cure possibili di ciascun minore ammalato. Ma i centri di eccellenza spesso sono lontani e quella distanza diventa un ostacolo insuperabile: le cure sono lunghe e anche dopo la dimissione si deve restare vicini all’ospedale per i continui controlli. Sarebbe così anche a Bologna se non ci fossero le case di accoglienza messe a disposizione gratuitamente da Ageop. Assicurare “Casa Gialla” significa donare ai piccoli ammalati una speranza vera e un futuro possibile, significa permettergli di essere accolti in una comunità di volontari e operatori che faranno tutto ciò che è possibile per restituire coraggio e fiducia. Significa celebrare il senso profondo del Natale, ogni giorno.

Dona per Casa Gialla e aiutaci a renderla, per sempre, un luogo di Cura, Gioco e Vita dove i bambini che si ammalano di tumore possano essere accompagnati verso un Futuro migliore.

Dona il tuo mattone per Casa Gialla. Ne sarai felice.