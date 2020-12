Basket, i Tigers contro la capolista

Basket, i Tigers a caccia della prima vittoria. Riuscirà a trovarla contro un’Imola capolista. Con la quadratura del cerchio ancora da trovare ed una settimana alle spalle di duro lavoro per creare meccanismi che alzino le medie al tiro e non sconnettano la squadra dal match nell’ultimo quarto, i Tigers salgono a Imola per affrontare una delle squadre più forti dell’intera Serie B. Già affrontati in precampionato e Supercoppa, i ragazzi di coach Moretti sono un concentrato di esperienza e talento conditi dalla presenza di giovani locali che han ben dimostrato di sposare la causa. Nei match già disputati, l’ago della bilancia è stato Jacopo Preti, lungo dalla mano mortifera, un po’ alla Nicolas Crow per intenderci, soprattutto per come contro Cesena è sempre stato in grado di spaccare la partita. Non che sugli esterni con Fultz e Sgorbati si scherzi poco. Coppia cui Moretti regala la fascia alta dei minutaggi biancorossi, insieme al già citato Preti ed allo stazzato pivot Francesco Quaglia.