Contagi Covid, Ravenna tra le 15 peggiori città d’Italia

C’è una provincia dell’Emilia Romagna che, nei quotidiani bollettini Covid, si segnala per un aumento preoccupante di casi. Si tratta di Ravenna, dove la progressione settimanale dei contagi viaggi alla media considerevole di +12%. Si tratta del dato più alto in regione ma anche uno dei peggiori in Italia. Uno sguardo fuori dai confini dell’Emilia-Romagna mostrano, infatti, poche province messe peggio di quella bizantina: ci sono le sette province del Veneto che in questo momento è in grande difficoltà così come la Puglia, dove Lecce, Brindisi e Barletta hanno dati più drammatici. Situazioni difficili anche a Benevento (la provincia con l’incremento più alto in Italia), Pordenone e Udine. Ma poi c’è Ravenna. Insomma, per quanto riguarda l’aumento percentuale dei contagi a inizio dicembre la città è tra le quindici peggiori in Italia.