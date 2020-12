Manutenzione delle porte vinciane per 80mila euro

Le violente mareggiate di inizio dicembre hanno messo a dura prova Cesenatico che è riuscita a resistere e proteggere il suo centro abitato grazie alle porte vinciane e al lavoro instancabile dei tecnici. Il mare però lascia i suoi segni, ancora di più se consideriamo i 16 anni di impiego costante delle porte che hanno adesso necessità di importanti interventi di manutenzione alle cerniere superiori e agli snodi dei cilindri di comando.

I lavori si attesteranno intorno agli € 80.000 e saranno realizzati durante i mesi primaverili ed estivi, periodo che consente un fermo del meccanismo viste le migliori condizioni marine. A questo va sommato un intervento, già in corso, – stimato in un impegno economico da € 10.000 -, per la ricostruzione del tratto di duna artificiale crollato. Il ripristino si è reso necessario in tempi stretti per difendere l’abitato da eventuali nuove ingressioni marine.

L’amministrazione dunque ha chiesto sostegno anche alla Regione Emilia Romagna per lavorare in sinergia su questi interventi importanti per la sicurezza della città ma anche per turismo ed economia. I tecnici regionali sono stati a Cesenatico nei giorni immediatamente successivi alla mareggiata per verificare lo stato delle spiagge e delle dune insieme alla Protezione Civile del Comune di Cesenatico. L’intervento sulle porte vinciane e quello per la ricostruzione della duna non erano previsti e l’amministrazione ha dovuto reperire risorse d’urgenza.

Le mareggiate di inizio mese hanno colpito Cesenatico nei tratti di spiaggia soggetti a erosione che assommano a 50% del totale, pari a circa 3,4 chilometri da Ponente fino a Villamarina con il crollo della duna in un tratto di costa. È stato sottratto alla spiaggia un quantitativo di sabbia che si aggira attorno ai 37.000 metri cubi su un fronte di circa 3500 metri lineari di spiaggia. Tra le più colpite la zona delle colonie di Ponente, Valverde e Villamarina ma non sono state risparmiate neanche Ponente Molo e Levante.