Bonaccini: “Fino al 6 gennaio escludo ulteriori restrizioni”

Così, intervenendo su Sky Tg 24 il presidente della Regione, Stefano Bonaccini ha escluso un nuovo giro di vite alle limitazioni sul Natale: “Noi – ha argomentato – siamo stati per tre settimane zona arancione, siamo tornati velocemente zona gialla perchè l’Rt da 1,64 era scesa a 0,81. In tutti Italia, anche dove le cose vanno meglio – ha concluso – la riduzione del contagio non è stata così veloce come tutti quanti pensavano”.

Quanto al cosiddetto Decreto Natale, varato venerdì sera, Bonaccini ha sottolineato come “fosse importante decidere perché ci stiamo già avvicinando al Natale: si poteva persino decidere un po’ prima però io credo che la gran parte delle scelte siano condivisibili”.