Capodanno vietato? E noi brindiamo con le isole Kiritimati

E adesso chi glielo spiega ai nostri ragazzi che, a Capodanno, anziché spassarsela con i loro coetanei, dovranno trascorrere la serata più attesa dell’anno ancora una volta sigillati in casa? Impresa ardua perché certe cose non tornano più e, anche se in questo momento le priorità sono altre, non c’è dubbio che – soprattutto per la fascia 16-22 – sarà un San Silvestro emotivamente complicato.

Ma l’italiano, si sa, anche se acerbo, brilla d’inventiva ed è campione mondiale di aggiramento delle regole. E così, anche a Cesenatico, si sta facendo largo la moda del “Capodanno delle isole Kiritimati”, ovvero i lontanissimi atolli del Pacifico dove l’ultimo dell’anno, per via del fuso orario, si festeggia esattamente con tredici ore d’anticipo rispetto all’Italia. Insomma, quasi un giorno prima.