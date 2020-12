E i ristoratori bolognesi fanno causa al Governo

Per il mondo della ristorazione, già martoriato dalla zona arancione dello scorso 13 novembre, è stata la mazzata letale. Dopo l’ultimo Dpcm, in tanti avevano gettato il cuore oltre l’ostacolo e avevano deciso in gran numero di restare aperti proprio nei giorni festivi, Natale, Santo Stefano, ultimo dell’anno e Befana compresi. E le prime prenotazioni lasciavano presagire una risposta incoraggiante da parte della clientela. Tutto inutile.

Anche se l’asporto potrà portare qualche entrata, gli incassi non saranno mai e poi mai equiparabili a quelli che avrebbero avuto con una ristorazione “in presenza”. Per molte attività, già a reddito zero per tutta la scorsa primavera, sarà dunque un fine anno da dimenticare.