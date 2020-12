Torna l’autocertificazione: ecco quando serve

Pensavamo di essercene liberati. E invece – ripiegata nel portafogli, accartocciata nelle tasche dei cappotti o appiccicata come un santino sul cruscotto delle nostre auto – torna, in queste giornate di festa, l’autocertificazione.

Dal 24 dicembre al 6 gennaio, infatti, occorrerà tenere sempre a portata di mano il modulo in cui specificare qual è il motivo per cui ci si sta spostando. E diciamo subito che l’autodichiarazione sarà sempre necessaria nei giorni in cui sarà in vigore la “zona rossa”. Solo in alcuni casi nei giorni colorati di arancione.

+++ SCARICA L’AUTOCERTIFICAZIONE +++

Zona rossa: si esce solo con l’autocertificazione

Il certificato andrà portato con sé sempre quando si esce di casa nelle giornate rosse: dal 24 al 27 dicembre, il 31 dicembre, dall’1 al 3 gennaio e il 5 e 6 gennaio. In questi giorni si può uscire solo per motivi di lavoro, salute e necessità, che andranno definiti nel modulo da esibire in caso di controlli. Fra le necessità è inclusa la spesa. Foglio in tasca anche per gli sportivi che fanno esercizio fisico fuori casa e per chi va a messa. Con la raccomandazione della Cei: la chiesa “dovrà essere ragionevolmente individuata fra quelle più vicine”.

Coprifuoco e visite agli amici

L’autocertificazione va compilata quando si esce durante il coprifuoco, cioè dalle 22 alle 5. Anche qui le motivazioni possono essere le solo tre: lavoro, salute e necessità. Il modulo va portato quando si fanno le visite da amici o parenti, nei limiti in cui il decreto Natale lo permette nei giorni rossi e con un massimo di due persone (gli under 14 non vanno conteggiati).