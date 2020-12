Basket, Tigers a un passo dalla vittoria. La spunta Imola

Priva di Diego Terenzi, fermato da un problema alla mano, Cesena riscopre Dagnello, con una sua fiammata nel terzo quarto, ma non basta. Meriti per i bianconeri per non aver ceduto come nelle altre partite negli ultimi dieci minuti. Bravi i Tigers a giocarsela sul punto a punto con la prima della classe fino all’ultimo respiro. A fare la differenza qualche ingenuità di troppo nel finale, la maggiore esperienza degli avversari e un paio di chiamate arbitrali. Letale però il 7/17 ai liberi che condanna i Tigers alla quarta sconfitta consecutiva.

Approccio al match decisamente freddo per entrambe le formazioni che passano i primi due minuti a correre e sparacchiare senza centrare il bersaglio. A 6’23’’ Moretti chiama il time out sullo 0-3. Ad uscirne bene però sono i Tigers che spinti da un sontuoso Dell’Agnello accendono la spina. Il lungo è il terminale designato e non delude con 9 punti e un paio di assist. Lui il leader emotivo. Al termine dei primi 10 minuti di gara il 12-25 racconta di un Chiappelli presente e di una Cesena arcigna in difesa, capace di prendere vigore in attacco dai rimbalzi difensivi. Nel secondo quarto però Imola riequilibra la situazione. La griffe della rimonta e del sorpasso arriva dall’arco dei 6,75 e porta il nome di Toffali, che chiude il primo tempo a quota 13 punti, con 3/5 da 3. Cesena incide ancora in difesa e continua a recuperare palloni, ma l’atavico problema offensivo torna a fare capolino sul parquet del PalaRuggi e dopo i primi 20 minuti di gioco è 43-39.