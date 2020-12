Niente delivery, il Magnolia chiude fino al 28 dicembre

Dunque, il Magnolia riaprirà per la fine dell’anno, seppur con il solo servizio di asporto: “Stiamo studiando un menù particolare per il Capodanno a 65 euro”. Ma il futuro non sembra tanto incoraggiante: “Al governo – conclude Faccani – chiediamo ristori perché ci sono locali come il nostro che, anche da chiusi, possono arrivare a costare 2-3 mila euro al giorno”.