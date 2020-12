Ambiente, in cattedra sale Roberto Mercadini

“Cesenatico libera dalla plastica”. Arriva anche sui social network una serie di video realizzati dallo scrittore e attore Roberto Mercadini in sinergia con l’Amministrazione Comunale. I contributi, contraddistinti dallo stile di Mercadini che in questi anni si è fatto spazio in tutta Italia come narratore e performer di qualità, saranno tre e cercheranno di raccontare con ironia e riflessione il tema della raccolta della plastica in città. Presto online il primo contributo.

La collaborazione è nata lo scorso settembre con Mercadini quando ha accompagnato alcune classi della Scuola Elementare di Sala a pulire il parco antistante alla Chiesa Parrocchiale. Un gioco, una gara tra gli studenti, con una forte valenza simbolica e anche di immediato impatto ambientale per cercare di far nascere dentro alle nuove generazioni una forte consapevolezza ambientalista. La regia dell’evento è stata della sezione Legambiente di Forlì-Cesena insieme ad Associazione Mikrà e al Comune di Cesenatico. Un’unità di intenti per uno scopo da sempre a cuore all’Amministrazione Comunale.