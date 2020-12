Consoliamoci col meteo: sarà un Natale con temperature gelide

Saremo praticamente chiusi in casa per una decina di giorni ma – rispetto alla primavera scorsa, quando fuori dalle nostre finestre vedevamo giornate favolose – questa volta a Natale avremo, se non altro, pochi rimpianti.

Nella giornata del 25 dicembre, infatti, aria gelida dal Polo Nord arriverà in Italia. Complice il calo repentino delle temperature la neve scenderà a quote via via più basse e fino in collina o prossime alla pianura in Emilia Romagna.

Secondo Emilia-Romagna Meteo, però, la nostra regione verrà interessata, prima del gelo, da un richiamo piuttosto mite: domani (23 dicembre) la ventilazione inizierà ad aumentare sul crinale con l’arrivo di deboli precipitazioni al confine con la Toscana che aumenteranno nella Vigilia di Natale quando le piogge si estenderannno all’Emilia occidentale e la ventilazione aumenterà.