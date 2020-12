“La curva ha smesso di crescere, ma fatica a scendere”

“La curva ha smesso di crescere da una decina di giorni, ma fatica a scendere e anche il numero dei decessi continua ad essere tristemente elevato”. Così l’assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini, fa il punto sulla situazione pandemica in Emilia Romagna: “Dobbiamo continuare a osservare le misure per evitare il contagio, a prescindere dai colori – spiega Donini – per rovinare tutto bastano pochissimi giorni di assembramenti. Seguire le regole è il miglior regalo di Natale, per noi e per gli altri”.