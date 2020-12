Liti al tempo del Covid: la mediazione è uno strumento per la ripartenza

A seguito delle numerose restrizioni per fronteggiare la diffusione epidemiologica da Covid-19, sono diventate numerose le imprese che non sono più in grado di adempiere alle obbligazioni contratte prima del manifestarsi dell’attuale pandemia (canoni di locazione, affitti d’azienda, pagamenti di forniture…); questo comporterà che la platea dei soggetti coinvolti all’interno di una presunta “lite” sarà inevitabilmente di dimensione enorme.

Proprio per questo risulta necessario fornire risposte certe e rapide a tutti i nuovi bisogni dei soggetti interessati, soprattutto se si considera che il decreto Cura Italia ha paventato un concreto e futuro aumento della conflittualità per tutti quei rapporti giuridici sorti prima o in costanza dell’emergenza sanitaria, ai quali si aggiungono anche i tanti altri rapporti giuridici già da tempo in essere, che a causa delle restrizioni citate sono andati ad incrinarsi notevolmente.

“Contestualmente alla crescita della conflittualità si è verificata la sospensione di parecchie attività giudiziarie (si è parlato di “Giustizia bloccata”), con un inevitabile ingolfamento della macchina giudiziaria – spiega l’avvocato cassazionista, Enrico Sirotti Gaudenzi – Ritengo che in questo scenario la mediazione civile e commerciale possa essere la giusta risposta per risolvere in breve tempo tutte le controversie citate e deflazionare il contenzioso pendente presso i numerosi Tribunali del nostro Paese”.