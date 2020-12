Dragaggio del porto, la proposta che convince

Premessa La pesca resta un settore fuori dai riflettori dei media nazionali. Così le vicende di un settore così importante per l’economia, anche di Cesenatico, spesso sono sconosciute. La sua portata si estende ben oltre il singolo peschereccio, ma investe anche l’indotto. E Proprio Drudi non ha mancato in più punti di intervenire toccando questi argomenti.

Critica all’Ue Gli intervistati sono stati chiamati a discutere sull’intenzione dell’Ue di ridurre le ore di lavoro in mare. Un provvedimento che ha incassato il “niet” anche dalla Regione Emilia Romagna. Sembra configurarsi una selezione dove “chi resta in piedi”, di solito chi ha più potenza economica, potrà godere di minore concorrenza. Una situazione che è già nota nel settore del tonno rosso (che in Europa non sembra all’ordine del giorno, come mai? ndr).

Drudi spiega bene la proiezione futura: “Qualcuno dovrà guardare gli altri che possono pescare”. Una frase che dice tutto.