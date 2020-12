Pescherie e ristoranti, la filiera locale del food non si arrende

La filiera della ristorazione non si arrende e, anche se da domani (24 dicembre), i ristoranti della città potranno solo lavorare con l’asporto, molte attività di Cesenatico si sono organizzate per garantire comunque il pranzo di Natale con la formula del delivery.

Intanto, la pescheria comunale di corso Garibaldi resterà aperta anche tutta la mattinata di domani (24 dicembre). Del resto, in questi giorni, i pescherecci sono sempre usciti in mare e dunque il prodotto fresco locale sui banchi non manca di certo.

Ultimo pranzo dell’anno anche per i ristoranti di Cesenatico che, da domani fino al 6 gennaio, potranno lavorare solo con l’asporto. In tanti resteranno, in ogni caso, attivi durante le festività per garantire quantomeno il servizio a domicilio.