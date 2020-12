Variante inglese del Covid, per ora nessun caso in Regione

Anche in Emilia-Romagna, dopo l’allarme planetario lanciato dall’OMS, si alza il livello d’attenzione sulla cosiddetta variante inglese del Covid, un nuovo ceppo del Sars-CoV-2 che sarebbe in grado di diffondersi più velocemente, individuato per la prima volta in Inghilterra a settembre.

Come precisa in una nota l’Ausl regionale, fino a martedì sera sul territorio regionale non risultavano – tra coloro che sono rientrati da oltre Manica – esserci pazienti positivi alla nuova mutazione del coronavirus.