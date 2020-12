Luminarie, dopo la lettera Federica brilla in comune

Studentessa esempio di cittadinanza attiva. Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, il 23 dicembre, ha ricevuto la liceale Federica Gualdani presso il suo ufficio in Comune. L’incontro, caldeggiato dallo stesso primo cittadino, è avvenuto nel clima prefestivo che anticipa le celebrazioni natalizie. Federica aveva inviato una segnalazione, per lettera, sottolineando l’assenza di luminarie in Viale delle Nazioni sul lato cesenaticense. L’anomalia infatti consiste nel fatto che il corso divide letteralmente i comuni di Gatteo e Cesenatico. Mentre le amministrazioni dei due Comuni si accordavano per allestire gli addobbi urbani, la segnalazione della ragazza ha sottolineato la necessità del dialogo istituzionale a favore dell’intervento decorativo.