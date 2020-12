Covid-19, il focolaio in Polizia Locale non divampa

Il focolaio che ha colpito la polizia locale è stato al centro della scena in questi ultimi giorni. Purtroppo Cesenatico ha conosciuto due “cluster”. Uno all’ospedale Marconi e un secondo presso la caserma di via Da Vinci. Colpiti 5 agenti che osno stati messi in quarantena e che, per fortuna, non hanno avuto problemi gravi di salute. In settimana gli agenti sono stati sottoposti ai tamponi e oggi, giovedì è possibile tirare un sospiro di sollievo.