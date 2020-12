Passeggia in acqua per “curarsi” e rischia l’assideramento

Ha rischiato di finire in tragedia il rimedio “fai da te” di un 34enne di Cesena che, per curarsi dalle vene varicose, ascoltando il “consiglio di un amico”, ha passeggiato per diverse ore in mezzo al mare nel tratto antistante il bagno Marconi. Le temperature, però, in questi giorni non sono quelle ideali per un bagno e così, dopo 40 minuti di passeggiata con l’acqua a mezza gamba e dopo un bagno di nuoto libero, è stato costretto a chiedere aiuto ai sanitari del 118 che hanno subito rilevato un principio di assideramento.