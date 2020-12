Tempi duri per i daltonici. Siamo ancora, per due giorni, in zona rossa e, da lunedì 28 dicembre, torneremo in zona Arancione.

Nel frattempo, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo Gialla per criticità costiera ed una nuova allerta meteo Arancione per vento e stato del mare che durerà fino alla mezzanotte di domenica.