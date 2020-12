In Romagna 225 vaccini, gennaio e febbraio prossimi step

Dopo la giornata di oggi, che ha una forte importanza anche simbolica, vi sarà, ad inizio gennaio, un ulteriore step di vaccinazione che coinvolgerà in Romagna circa 20mila persone, e che contemplerà il resto del personale sanitario, nonchè gli ospiti e gli operatori delle Cra. Per effettuare le vaccinazioni a questi ultimi saranno creati dei team che si recheranno nelle strutture stesse, composti a seconda delle dimensioni della struttura. Per il personale sanitario continueremo a prevedere dei punti di vaccinazione e verosimilmente ve ne saranno di ulteriori rispetto agli attuali tre.

Dopo questo secondo step per operatori e strutture, il Ministero sta lavorando alla vaccinazione della popolazione generale, per la quale l’Azienda si organizzerà non appena vi saranno le relative linee guida. Si parla del mese di febbraio.