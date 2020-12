Maltempo, c’è chi lavora anche a Natale FOTO

Natale in allerta. Causa maltempo con chiusura delle porte vinciane, c’è chi ha lavorato anche la notte di Natale. Fino a mezzanotte Giuseppe, Simone, Raffaella e Agostino sono rimasti vigili per controllare che tutto fosse nella norma. Purtroppo il maltempo non ha dato respiro neanche per la notte di Natale e ha impegnano i volontari della Protezione Civile. Le “giubbe gialle” già nei giorni scorsi avevano posizionato alcuni sacchi di juta con la sabbia in alcuni punti critici per cercare di limitare allagamenti in caso di burrasca oltre le dune.

Le barriere a difesa della costa sono state rinforzate nei giorni scorsi e ad ora (ore 9:40) non risultano danni ingenti. La mareggiata della notte ha comunque raggiunto la loro soglia. Le porte vinciane a difesa del centro storico sono chiuse fino alle 12. Ma nelle prossime ore sono previste nuove perturbazioni quindi si potrebbe prevedere una chiusura prolungata. Si tratta comunque di previsioni e nelle prossime ore ci saranno informazioni più precise.