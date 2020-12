Ostia apre i bandi per le concessioni demaniali. E in Romagna…

Sul tema in Emilia Romagna aleggia uno strano silenzio. Dopo l’annuncio dell’apertura della procedura d’infrazione aperta nei confronti dell’Italia per il mancato adeguamento alla direttiva Bolkestein, la Regione – almeno per il momento – non si è espressa in alcun modo e l’unico documento istituzionale è una risoluzione presentata dalla Lega che impegna il presidente Bonaccini, anche in qualità di presidente della Conferenza Stato-Regione, ad attivarsi nei confronti del Governo perché “difenda nelle sedi europee quanto previsto nella legge 145” ed “attui senza indugio la riforma del demanio e avvii un negoziato con la commissione europea per giungere ad un’applicazione della direttiva Bolkestein alle concessioni marittimo-demaniali che rispetti le peculiarità del nostro Paese”.

“In Emilia-Romagna, come in tutta Italia – avevano detto i rappresentanti del Carroccio – non si può sottostare ai diktat della UE, che non ha mai voluto riconoscere la specificità del nostro territorio”. Ma, dopo quell’atto, il silenzio.