Picco di contagi a Cesenatico: è il momento della prudenza

A molti di questi casi si è arrivati attraverso il tracciamento, ovvero seguendo i contatti ravvicinati di persone già infette. Ma, su tutto il territorio comunale, sono oltre un centinaio le persone ancora in attesa del test e nelle farmacie che effettuano il tampone rapido le prenotazioni stanno aumentando in maniera preoccupante tanto che non è stato facile, in questi giorni, riuscire a soddisfare tutte le richieste.

Senza fare alcun allarmismo, dunque, si può ragionevolmente dire che, in questo momento, Cesenatico sta vivendo una fase delicata perché in città esistono diversi focolai e dunque, mai come in questo momento, serve prudenza e senso di responsabilità.