La mareggiata non fa danni, ma le dune sono sempre più sottili

Oggi riaprono, dopo tre giorni di allerta meteo, le porte vinciane (chiuse per ben tre volte in questo mese di dicembre). La mareggiata ed il vento forte (registrate raffiche anche di 50 km/h) non hanno provocato danni all’abitato, ma le dune di sabbia, erette a protezione dell’arenile, sono state raggiunte in alcuni punti dal mare e dunque, per garantire la loro tenuta, sarà probabilmente necessario un lavoro di ripristino.