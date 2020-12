Ore 14: partite le prime vaccinazioni anche in Romagna

Partito, in Emilia-Romagna, il cosiddetto ‘Vaccine Day’. Dalla prima mattinata gli incaricati delle diverse Ausl della regione stanno recuperando la propria scorta di vaccini anti-Covid Pfizer-Biontech così da iniziare la somministrazione – alle 14, in simultanea in ogni provincia da Piacenza a Rimini – che vedrà come destinatari 975 professionisti della sanità.

I vaccini sono arrivati nella notte a Bologna con un volo militare partito dalla base di Pratica di Mare: alle 7.30 le dosi scortate dai militari dell’Esercito della ‘Brigata Aeromobile Friuli’ e da agenti delle forze dell’ordine sono state portate all’Ospedale ‘Bellaria’ di Bologna per lo smistamento alle aziende sanitarie alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini.



A ricevere le prime vaccinazioni medici e infermieri: 225 è il numero di dosi destinate al territorio dell’Ausl della Romagna.

Nella giornata di oggi sono stati vaccinati in Romagna 225 operatori. Questa prima tranche dell’esercito dei professionisti è composta da 48 medici ospedalieri, 1 medico di medicina generale, 1 medico delle Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), 1 direttore del laboratorio di biologia, 10 dirigenti di profilo sanitario, 130 infermieri, 3 ostetriche, 9 assistenti sanitari, 2 tecnici di laboratorio, 1 tecnico di radiologia, 1 fisioterapista e 18 Oss (Operatori socio sanitari). Questi primi vaccinati sono stati individuati sulla scorta del ruolo che ricoprono nella gestione dell’infezione da Covid 19. Si tratta in particolare dei vaccinatori, di coloro cioè che poi si occuperanno di effettuare le ulteriori vaccinazioni.

I primi a ricevere le dosi del vaccino sono stati la dott.ssa Giovanna Giubelli, infermiera, per la sede provinciale di Ravenna; la dottoressa Emilia Biguzzi, assistente sanitaria a Forlì, per la sede provinciale di Cesena-Forlì; per la sede provinciale di Rimini il dottor Carlo Biagetti responsabile rischio infettivo Ausl Romagna e medico delle malattie infettive all’ ospedale Infermi, dopo di lui il dottor Corrado Paolizzi, medico di famiglia.