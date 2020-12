Ultima domenica di stretta totale, poi tre giorni arancioni

Sarà una domenica ancora in “zona rossa”, il quarto giorno di stretta totale. Valgono le stesse regole di Natale e Santo Stefano: nessun pranzo al ristorante, vietata anche la colazione al bar: è consentito solo l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni. È possibile andare a messa, ma il consiglio è quello di scegliere la chiesa più vicina a casa.

Si potrà uscire per fare una passeggiata nei pressi del proprio domicilio con la mascherina e fare attività sportiva da soli, sarà necessaria l’autocertificazione per gli unici spostamenti consentiti, vale a dire quelli per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità o per tornare alla propria residenza o domicilio.