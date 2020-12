Creata a Cesenatico la “stanza degli abbracci”

E’ stata brevettata a Cesenatico la “stanza degli abbracci”, ovvero una camera gonfiabile in cui far convergere ospite e congiunto, separati da una membrana trasparente, dotata di maniche per permettere quegli abbracci che, per colpa dell’emergenza Covid, tanto ci sono mancati in questi mesi. Tutto questo nel pieno rispetto delle norme di protezione ed in totale sicurezza.

A crearla la Companed, ditta che si occupa di progettazione e vendita di servizi medico ospedalieri con sede in via dei Tigli a Cesenatico.