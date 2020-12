Il dono dei Clown Dottori dell’Aquilone di Iqbal

Anche se da quando è iniziata l’emergenza sanitaria non possono prestare attività in presenza al Bufalini, i clown dottori dell’Associazione Aquilone di Iqbal continuano a far sentire il loro calore e il loro sostegno ai pazienti ricoverati e agli operatori del Bufalini.

Dopo aver regalato nei mesi scorsi ai piccoli degenti della Pediatria e dell’Otorinolaringoiatria una serie di kit di colori e camici da pitturare, i “Nasi Rossi” del dottor Jumba hanno portato tanti panettoni in dono a medici e infermieri dei reparti di Pediatria, Otorinolaringoiatria, Medicina interna e Geriatria per ringraziarli per l’impegno e la dedizione con cui svolgono quotidianamente il loro lavoro.