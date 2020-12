Non basterà il 2021 per vaccinare l’80% della popolazione regionale

Il primo caso di contagio da Covid-19 venne diagnosticato a Cesenatico lo scorso 8 marzo. Dopo 295 giorni, nella nostra regione, è arrivato il primo vaccino.

Da questa settimana in Emilia-Romagna sono attese 40 mila dosi di vaccino Pfizer ogni sette giorni, oltre duecentomila entro la fine del mese, più che sufficienti per completare il “primo giro” (servono due dosi a testa) e coprire così le cosiddette “categorie a rischio”, ovvero tutti i medici, gli infermieri, gli operatori socio sanitari, i lavoratori e gli ospiti delle residenze per anziani e per disabili da Piacenza a Rimini (180 mila persone).