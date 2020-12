Poesia, Simoncelli conquista il premio Orelli e il premio Frascati

Ecco la motivazione della giuria che lo ha eletto vincitore dell’ultima edizione del Premio Frascati.

Il poema che Stefano Simoncelli va stilando da anni ha voluto spesso plasmarsi graficamente in diversa forma, come di gradini d’una scala dove si digrada direbbe Dante e che noi vorremmo salire. Perché il poeta si muove ora, e anche vola, interamente A beneficio degli assenti: tra rondini, soffitti, angeli, scogli, spiagge che si affacciano al di là dell’orizzonte e del verso. Infila corridoi, tunnel. Sale su ascensori. Che, per nostra fortuna, lo riportano ancora sulla terra…Quindi la fermezza, la certezza nell’andare di questa poesia che affida ogni volta il suo corpo, e la lingua, all’affilato sentire. Chi scrive può dunque salutare la madre che non fa più parte dei vivi. Rivedere la compagna e non rimanere trafitto: «Era così bella che mi feriva / in ogni parte del corpo»… Eccolo infine il poeta entrare in una sua stessa poesia, sereno come chi ha potuto scrutare ogni abisso, e così l’officina «dove a mio padre è sparita l’aria / e ha cominciato a parlare // come i nostri morti».