Metti una sera a cena Morricone in streaming dal Bonci

Lo spettacolo sarà il personale sentiero dei musicisti, in mezzo a tutti i Morricone possibili. Una linea in un repertorio sconfinato, in mezzo a un immaginario così vasto e potente da rischiare di perdersi ogni volta. Il Morricone a cui è tornata la band è il Morricone degli spazi, e delle geografie immaginarie. Non necessariamente quelle americane, non solo quelle del West. Hanno scelto di recuperare il Morricone più in debito (e in credito al tempo stesso, per tutti gli indizi disseminati da lì in poi dentro la “forma canzone”) con la musica popolare. Un’idea di Morricone che – per la storia dei musicisti e la loro maniera di affrontare i suoni – hanno tentato di fare uscire dalla partitura colta e scendere dal podio dell’Orchestra e restituire alla musica orale, riletta e rivissuta ogni volta da principio. Un angolo di ingresso diverso, che giocoforza prescinde dalla forza orchestrale degli arrangiamenti originali ma infine conferma lo straordinario potere evocativo di quei temi, inconfondibili anche quando svestiti dall’abito sinfonico, profondamente suggestivi e visionari, anche senza un film alle spalle.

A condurre la serata ci sarà Valerio Corzani, musicista, autore e conduttore radiofonico, giornalista e fotografo. Scrive di musica per Il Manifesto, Alias, Il Giornale della Musica e molti altri magazine.

Alla chitarra del combo che omaggerà Morricone ci sarà Don Antonio alias Antonio Gramentieri che suona e produce musica sua e altrui, in mezzo mondo. Negli ultimi cinque anni è apparso alla BBC a Londra, alla CBS negli Stati Uniti e alle televisione e radio nazionale Australiana, Svedese, Belga.