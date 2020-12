Covid: a Cesenatico 248 casi positivi

Dall’8 marzo 2020, data in cui è stata registrata la prima positività sul territorio di Cesenatico, si sono registrati in città 842 casi totali di cui 586 guariti e 8 deceduti, di cui uno purtroppo in quest’ultima settimana. “Colgo l’occasione per esprimere le più sentite condoglianze, anche a nome dell’amministrazione comunale”, interviene il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli.

Per quanto riguarda il Comando della Polizia Municipale, i tamponi di screening, dopo le 5 positività dei giorni scorsi, hanno dato tutti esito negativo. Oggi verrà effettuato un ulteriore giro di tamponi.