Teatro e solidarietà a favore dello sportello Antiviolenza

Solidarietà e Teatro, Cesenatico si distingue anche a San Mauro Pascoli con Roberto Mercadini. Villa Torlonia Teatro chiude il difficile anno passato con un gesto di solidarietà. Sono, infatti, stati consegnati 450 euro allo Sportello Antiviolenza Alba dell’Unione Rubicone e Mare. In seguito alla interruzione della prima stagione gli organizzatori avevano proposto agli abbonati che avessero rinunciato al rimborso della quota abbonamento devolvere in beneficenza l’intera cifra. Grazie all’adesione di molti, in questi giorni Villa Torlonia Teatro verserà la cifra a questo importante servizio attivo sul territorio che si rivolge a donne che vivono o hanno vissuto situazioni di sopraffazione e di violenza nelle loro relazioni di coppia, in famiglia, in ambito lavorativo o in altri contesti sociali. Il servizio è gestito dalle operatrici professionali delle associazioni Sos Donna Faenza e Rompi il silenzio ONLUS di Rimini; lo sportello opera in stretta collaborazione con la rete dei soggetti pubblici e privati del territorio per accogliere le donne e i minori vittime di violenza che necessitano di un aiuto.