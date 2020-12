Appello del Governatore Bonaccini: “Abbiate fiducia, vaccinatevi tutti”

Riguardo alle vaccinazioni “tutto sta procedendo come previsto – ha affermato ancora –, da cinque si passerà a sei dosi per ogni fiala, questo consentirà di avere a disposizione un 20% in più. Come Regioni pretenderemo il rispetto dei tempi – ha continuato – e a marzo dovrà partire il resto della popolazione. Mi sono permesso di suggerire al ministro Boccia che si prenda in considerazione anche il personale scolastico nell’idea che le scuole non chiudano mai più”.