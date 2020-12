Il 6 gennaio in zona rossa, il giorno dopo tutti a scuola. E’ giusto?

Non è tuttavia scontato che alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie il 7 gennaio si possa garantire nelle scuole superiori una didattica in presenza al 50%. Per il presidente dell’Anp (Associazione nazionale presidi) Antonello Giannelli “solo una settimana al 50% è un tempo troppo limitato che non consentirà alle scuole di riorganizzare, per l’ennesima volta, l’orario. Come ripetiamo da tempo, è auspicabile riportare i ragazzi in classe prima possibile, ma questo va fatto – ha concluso – creando le giuste condizioni altrimenti saranno solo le scuole, gli studenti e le famiglie a pagare le conseguenze della insufficiente riorganizzazione dei trasporti”.

In Emilia Romagna, in particolare, sono stati recuperati durante queste festività 172 bus urbani ed extraurbani. Un parco mezzi che aiuterà certamente ad arginare il rischio assembramenti, anche se la regione ha del tutto ignorato i trasporti ferroviari che – esattamente come prima delle vacanze di Natale – presenteranno criticità soprattutto il sabato e la domenica, quando la sovrapposizione con i lavoratori pendolari genera puntualmente convogli pieni.